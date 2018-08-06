Уциев: Важно было выиграть после поражения в Ростове

Ризван Уциев
fc-akhmat.ru
«После поражения в Ростове нам было важно выиграть — как для болельщиков, так и для самих себя. Думаю, мы сыграли с "Енисеем" неплохо, но ещё есть над чем работать. Будем стараться улучшать игру и радовать болельщиков.
Еще с детства мечтал играть за родную команду, и мне посчастливилось, что удалось сыграть уже 200 матчей за "Ахмат". Хочу поблагодарить руководство команды и наших болельщиков за поддержку на протяжении всех этих лет. Постараюсь и в будущем приносить пользу нашему клубу», — цитирует Уциева пресс-служба клуба. 0