Уциев: Важно было выиграть после поражения в Ростове

Капитанпрокомментировал домашнюю победу над(1:0) в матче 2-го тура российской Премьер-лиги. Этот поединок стал 200-м для футболиста в форме грозненского клуба.

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«После поражения в Ростове нам было важно выиграть — как для болельщиков, так и для самих себя. Думаю, мы сыграли с "Енисеем" неплохо, но ещё есть над чем работать. Будем стараться улучшать игру и радовать болельщиков.

Еще с детства мечтал играть за родную команду, и мне посчастливилось, что удалось сыграть уже 200 матчей за "Ахмат". Хочу поблагодарить руководство команды и наших болельщиков за поддержку на протяжении всех этих лет. Постараюсь и в будущем приносить пользу нашему клубу», — цитирует Уциева пресс-служба клуба. 0