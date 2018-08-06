ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА проиграл на своем полеНеузнаваемые «армейцы». ЦСКА грозит роль середняка
  • 13:29
    • Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов
  • 14:47
    • Колесниченко выиграла золото ЧЕ в технической сольной программе
  • 14:29
    • Артем Дзюба стал голосом «Яндекс.Навигатора»
  • 13:11
    • Назначен арбитр на матч «Спартака» в Лиге чемпионов
  • 12:57
    • СМИ: Модрич принял решение покинуть «Реал»
    Все новости спорта

    Две бригады арбитров из России получили назначения на матчи Лиги Европы

    Лига Европы
    УЕФА назначил арбитров на матчи 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Среди них оказались две российские бригады арбитров — Алексея Еськова и Виталий Мешкова, сообщается на официальном сайте УЕФА.

    Алексей Еськов
    Алексей Еськов
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Мешков назначен на первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между болгарским «Лудогорцем» и боснийским клубом «Зриньски Мостар».

    Встреча пройдет 9 августа в Разграде. Помогать ему будут судьи на линии Антон Аверьянов и Рашид Абусуев, четвертый рефери — Сергей Лапочкин.

    Еськов будет работать на первом матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между израильским «Хапоэлем» (Беэр-Шева) и кипрским АПОЭЛем, который состоится 9 августа в Израиле. Помогать ему будут ассистенты рефери — Дмитрий Мосякин, Дмитрий Сафьян, четвертый арбитр — Владимир Москалев. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Неузнаваемые «армейцы». ЦСКА грозит роль середняка
  • 00:56
    •
  • Прогноз
  • «Бенфика» — «Фенербахче»
  • 1,79
  • Завтра в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Успеет ли «Уфа» восстановиться после Лиги Европы?
  • «Уфа» — «Анжи». Прогноз и ставки
  • 1,70
    •
  • «Астана» не проиграет в родных стенах
  • «Астана» — «Динамо» Загреб. Прогноз и ставки
  • 1,63
    •
  • «Карабах» и БАТЭ голы оставят на потом
  • «Карабах» — БАТЭ. Прогноз и ставки
  • 1,85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Гильерме сыграл надежно Футбол «Спартаку» не хватает реализации. Дерби с «Локо» завершилось без головНичья между «Спартаком» и «Локомотивом» — в нашем обзоре СМИ Вчера в 00:530
  • 13:21
    • Греческий арбитр рассудит «Зенит» и минское «Динамо» в ЛЕ
  • 08:35
    • Рублев опередил Хачанова в рейтинге АТР
  • 15:00
    • «Нант» арендовал у «Челси» защитника
    Олег Шатов принимает поздравления Футбол «Зениту» повезло. Ошибка Левашова позволила набрать три очкаСМИ — о непростой победе «сине-бело-голубых» над тульским «Арсеналом» 04/08/2018 в 23:560
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Постеврокубковая «Уфа» и новое начало «Астон Виллы»
  • 6,34
    •
  • 14:32
    • Две бригады арбитров из России получили назначения на матчи Лиги Европы
  • 14:16
    • «Лестер» объявил о трансфере хавбека «Монако»
  • 14:02
    • Бывший хавбек «Спартака» может перейти в «Виллем II»
    Лампард начинает с волевой победы в «Дерби» Футбол Лампард ворвался в мир тренеровРеакция прессы на первую победу молодого менеджера 04/08/2018 в 17:560
  • 13:47
    • «Реал» не отпустил своего игрока в английский клуб
  • 12:35
    • Мирового турне перед боем Нурмагомедова и Макгрегора не будет
  • 11:31
    • УЕФА назначил арбитра на еврокубковый матч «Уфы»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие