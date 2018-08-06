Две бригады арбитров из России получили назначения на матчи Лиги Европы

Алексей Еськов
РПЛ
Мешков назначен на первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между болгарским «Лудогорцем» и боснийским клубом «Зриньски Мостар».
Встреча пройдет 9 августа в Разграде. Помогать ему будут судьи на линии Антон Аверьянов и Рашид Абусуев, четвертый рефери — Сергей Лапочкин.
Еськов будет работать на первом матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между израильским «Хапоэлем» (Беэр-Шева) и кипрским АПОЭЛем, который состоится 9 августа в Израиле. Помогать ему будут ассистенты рефери — Дмитрий Мосякин, Дмитрий Сафьян, четвертый арбитр — Владимир Москалев. 0