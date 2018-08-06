«Динамо» и Погребняк заключили мировое соглашение

Московскоезаключило мировое соглашение с экс-нападающим команды

Об этом сообщает официальный сайт «Динамо».

«Стороны не имеют к друг другу никаких претензий», — отмечается в сообщении.

«Было принято решение заключить мировое соглашение в связи с тем, что в "Динамо" пришло более адекватное руководство, чем предыдущее. Обе стороны нашли точки соприкосновения и решили не подавать иск в CAS.

Новое руководство проявило инициативу и начало переговоры по достижению мирового соглашения. В итоге мы нашли общий язык и пожали друг другу руки. Стороны урегулировали конфликт мирным путем, а финансовые условия остаются конфиденциальны», — сказал «Чемпионату» юрист Михаил Прокопец, который представляет интересы Погребняка.

Напомним, что по ходу сезона 2017-2018 «Динамо» досрочно разорвало контракт с Погребняком из-за нарушения трудовой дисциплины. В апреле Палата по разрешению споров РФС признала, что «Динамо» расторгло соглашение без уважительной причины, и обязала клуб выплатить игроку компенсацию. 0