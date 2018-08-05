Тихонов планирует поработать над психологией

Главный тренер «Крыльев Советов»рассказал о причинах крупного поражения от «Оренбурга» (0:3) в матче второго тура РПЛ.

«Я ребятам сказал, что это безобразие. Такие голы пропускать нельзя. Я давно таких голов не видел, когда идет передача от бровки и игрок забивает.

Мы пытаемся играть в футбол. Здесь за ошибки тебя наказывают. Сегодня была именно такая игра. Мы могли перевернуть все в свою пользу, если бы забили пенальти. Но не забили сразу пропустили второй мяч.

Это чистая психология. Ребята остановились. Нам нужно работать над этим», — приводит слова Тихонова официальный сайт «Крыльев Советов». 0