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    Тихонов планирует поработать над психологией

    Крылья Советов Оренбург РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов рассказал о причинах крупного поражения от «Оренбурга» (0:3) в матче второго тура РПЛ.

    Андрей Тихонов
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    «Я ребятам сказал, что это безобразие. Такие голы пропускать нельзя. Я давно таких голов не видел, когда идет передача от бровки и игрок забивает.

    Мы пытаемся играть в футбол. Здесь за ошибки тебя наказывают. Сегодня была именно такая игра. Мы могли перевернуть все в свою пользу, если бы забили пенальти. Но не забили сразу пропустили второй мяч.

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    • Это чистая психология. Ребята остановились. Нам нужно работать над этим», — приводит слова Тихонова официальный сайт «Крыльев Советов». 0

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