Тихонов планирует поработать над психологией

Андрей Тихонов
ФК «Крылья Советов»
«Я ребятам сказал, что это безобразие. Такие голы пропускать нельзя. Я давно таких голов не видел, когда идет передача от бровки и игрок забивает.
Мы пытаемся играть в футбол. Здесь за ошибки тебя наказывают. Сегодня была именно такая игра. Мы могли перевернуть все в свою пользу, если бы забили пенальти. Но не забили сразу пропустили второй мяч.
Это чистая психология. Ребята остановились. Нам нужно работать над этим», — приводит слова Тихонова официальный сайт «Крыльев Советов». 0