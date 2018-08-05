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    Гончаренко понравилась игра команды в матче с «Ростовом»

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал домашнее поражение от «Ростова» (0:1) в матче второго тура РПЛ.

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко
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    «Нам нужно улучшать организацию игры, потому что у нас и начало атаки хромает, и развитие. Понятно, что если хромают начало и развитие атаки, то не будет никакого завершения.

    У нас новая команда, поэтому мы еще не нащупали нужные для нас связи. Тем не менее — может, это звучит странно — мне понравилось, как мы на протяжении почти всего матча действовали, если исходить из имеющихся возможностей. Любой команде требуется время, чтобы найти какие-то связи и обрести баланс.

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    • Готовность Ахметова и Абеля Эрнандеса еще не та, которая нам нужна. Мы это могли видеть по ходу второго тайма, потому что они играли только эпизодами, а нам надо, чтобы они играли на протяжении хотя бы 60 минут», — сказал Гончаренко в эфире канала «Матч Премьер». 0

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