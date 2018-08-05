ЦСКА потерпел поражение от «Ростова»

Фрагмент матча
ПФК ЦСКА
Встреча, которая прошла на «ВЭБ Арене», завершилась со счетом 0:1.
«Желто-синим» удалось выйти вперед уже на 7-й минуте. Дмитрий Скопинцев подключился к атаке и навесил во вратарскую, где Сергей Паршивлюк опередил Георгия Щенникова и головой отправил мяч в сетку.
В самом начале второго тайма мяч в ворота Игоря Акинфеева отправил Алексей Ионов, однако арбитр гол не засчитал из-за офсайда.
Подопечные Виктора Гончаренко владели мячом, но пройти плотную оборону гостей так и не смогли. Не помог и новичок Абель Эрнандес, вышедший на поле во втором тайме.
В двух стартовых турах ЦСКА набрал одно очко, а «Ростов» — шесть. В следующем туре «армейцы» отправится в гости к «Енисею», а «желто-синие» у себя дома примут «Крылья Советов».
Чемпионат России. 2-й тур
ЦСКА — «Ростов» — 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 — 7 ПаршивлюкЦСКА: Акинфеев, Родриго Бекао, Магнуссон, Чернов (Жамалетдинов, 84), Набабкин, Ефремов (Эрнандес, 46), Бистрович, Фернандес, Бийол, Щенников (Ахметов, 46), Чалов«Ростов»: Абаев, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев (Логашов, 77), Ионов (Мирзов, 84), Салетрос (Калачев, 60), Юсупов, Гацкан, Паршивлюк, СигурдарсонПредупреждения: Ахметов (50), Юсупов (52), Бийол (65)