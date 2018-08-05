ЦСКА потерпел поражение от «Ростова»

потерпел поражение отв домашнем матче второго тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на «ВЭБ Арене», завершилась со счетом 0:1.

«Желто-синим» удалось выйти вперед уже на 7-й минуте. Дмитрий Скопинцев подключился к атаке и навесил во вратарскую, где Сергей Паршивлюк опередил Георгия Щенникова и головой отправил мяч в сетку.

В самом начале второго тайма мяч в ворота Игоря Акинфеева отправил Алексей Ионов, однако арбитр гол не засчитал из-за офсайда.

Подопечные Виктора Гончаренко владели мячом, но пройти плотную оборону гостей так и не смогли. Не помог и новичок Абель Эрнандес, вышедший на поле во втором тайме.

В двух стартовых турах ЦСКА набрал одно очко, а «Ростов» — шесть. В следующем туре «армейцы» отправится в гости к «Енисею», а «желто-синие» у себя дома примут «Крылья Советов».