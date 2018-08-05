ЦСКА — «Ростов»: Эрнандес остался в запасе «армейцев»

Стали известны стартовые составына матч второго тура Российской Премьер-лиги. Новичок армейцев нападающийостался в запасе на эту встречу.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Щенников, Набабкин, Бистрович, Бийол, Ефремов, Чалов.

Запасные: Помазун, Кырнац, Пухов, Гордюшенко, Тикнизян, Жамалетдинов, Ахметов, Жиронкин, Эрнандес.

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Юсупов, Скопинцев, Салетрос, Сигурдарсон.

Запасные: Песьяков, Логашов, Калачёв, Щадин, Мирзов, Гулиев, Зуев, Шомуродов.

Поединок пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. 0