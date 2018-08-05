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    ЦСКА — «Ростов»: Эрнандес остался в запасе «армейцев»

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    Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Ростова» на матч второго тура Российской Премьер-лиги. Новичок армейцев нападающий Абель Эрнандес остался в запасе на эту встречу.

    Абель Эрнандес
    Абель Эрнандес
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    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Щенников, Набабкин, Бистрович, Бийол, Ефремов, Чалов.

    Запасные: Помазун, Кырнац, Пухов, Гордюшенко, Тикнизян, Жамалетдинов, Ахметов, Жиронкин, Эрнандес.

    «Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Юсупов, Скопинцев, Салетрос, Сигурдарсон.

    Запасные: Песьяков, Логашов, Калачёв, Щадин, Мирзов, Гулиев, Зуев, Шомуродов.

    Поединок пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. 0

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