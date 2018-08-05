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    «Челси» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция начнется в 17:00

    Челси — Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая трансляция (05.08.2018)

    Суперкубок Англии Футбол Англии Челси Манчестер Сити
    В 17:00 в матче за Суперкубок Англии начнётся матч «Челси» — «Манчестер Сити».

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    Последний матч между собой: «Манчестер Сити» — «Челси» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Челси»).

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