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    «Бавария» обыграла «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче

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    «Бавария» нанесла поражение «Манчестер Юнайтед» в предсезонном товарищеском матче.

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    Встреча, которая прошла на «Альянц Арене» в Мюнхене, завершилась со счетом 1:0.

    Единственный гол на 59-й минуте забил Хави Мартинес, который замкнул навесную подачу с углового, опередив Андера Эрреру.

    В концовке встречи еще один мяч в ворота «красных дьяволов» отправил Арьен Роббен, однако арбитр гол не засчитал из-за офсайда.

    12 августа «Бавария» сыграет с «Айнтрахтом» в матче за Суперкубок Германии. «Манчестер Юнайтед» двумя днями ранее встретится с «Лестером» в рамках АПЛ. 0

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