«Бавария» обыграла «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче

нанесла поражениев предсезонном товарищеском матче.

Встреча, которая прошла на «Альянц Арене» в Мюнхене, завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 59-й минуте забил Хави Мартинес, который замкнул навесную подачу с углового, опередив Андера Эрреру.

В концовке встречи еще один мяч в ворота «красных дьяволов» отправил Арьен Роббен, однако арбитр гол не засчитал из-за офсайда.

12 августа «Бавария» сыграет с «Айнтрахтом» в матче за Суперкубок Германии. «Манчестер Юнайтед» двумя днями ранее встретится с «Лестером» в рамках АПЛ. 0