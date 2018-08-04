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    Защитник «Барселоны» вернулся в «Севилью»

    Севилья Барселона Примера Футбол Испании Трансферы Календарь Примеры
    «Севилья» на своем официальном сайте объявила о приобретении у «Барселоны» защитника Алейша Видаля.

    Алейш Видаль
    Алейш Видаль
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    Андалузский клуб заключил с 28-летним футболистом контракт, рассчитанный на четыре года.

    Сумма трансфера составила 8,5 миллиона евро, еще 2 миллиона могут быть выплачены в виде бонусов.

    28-летний футболист выступал за «Севилью» в сезоне 2014/15, после чего перешел в «Барселону», с которой дважды выиграл национальное чемпионство и трижды — Кубок Испании.

  • Видаль вернется в «Севилью»
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    • В сезоне 2017/18 Видаль лишь четырежды выходил в основном составе «Барселоны» на матчи Примеры. Во всех турнирах на его счету 19 появлений на поле, два забитых мяча и одна результативная передача. 0

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