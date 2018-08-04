Защитник «Барселоны» вернулся в «Севилью»

Алейш Видаль
as.com
Андалузский клуб заключил с 28-летним футболистом контракт, рассчитанный на четыре года.
Сумма трансфера составила 8,5 миллиона евро, еще 2 миллиона могут быть выплачены в виде бонусов.
28-летний футболист выступал за «Севилью» в сезоне 2014/15, после чего перешел в «Барселону», с которой дважды выиграл национальное чемпионство и трижды — Кубок Испании.
В сезоне 2017/18 Видаль лишь четырежды выходил в основном составе «Барселоны» на матчи Примеры. Во всех турнирах на его счету 19 появлений на поле, два забитых мяча и одна результативная передача. 0