«Краснодар» добился волевой победы над «Уралом»

в рамках второго тура РПЛ-2018/19 на своем поле проиграл— 1:2 (1:0).

На 6-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Эрик Бикфалви. Он получил передачу от хавбека Дениса Кулакова на дальний угол вратарской и в падении пробил по воротам.

На старте второй 45-минутки «Краснодару» удалось восстановить равенство в счете. Гол себе в актив записал Виктор Классон, передача на счету Федора Смолова.

Принес победу «быкам» вышедший на замену Павел Мамаев. На 89-й минуте он замкнул подачу Рамиреса.

«Урал» находится на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ, а «Краснодар» набрал первые три очка в нынешнем сезоне и поднялся на шестую строчку.