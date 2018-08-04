«Краснодар» добился волевой победы над «Уралом»

Фрагмент матча
ФК «Урал»
На 6-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Эрик Бикфалви. Он получил передачу от хавбека Дениса Кулакова на дальний угол вратарской и в падении пробил по воротам.
На старте второй 45-минутки «Краснодару» удалось восстановить равенство в счете. Гол себе в актив записал Виктор Классон, передача на счету Федора Смолова.
Принес победу «быкам» вышедший на замену Павел Мамаев. На 89-й минуте он замкнул подачу Рамиреса.
«Урал» находится на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ, а «Краснодар» набрал первые три очка в нынешнем сезоне и поднялся на шестую строчку.
Российская премьер-лига-2018/19. 2-й тур
«Урал» (Екатеринбург) — «Краснодар» (Краснодар) — 1:2 (1:0)
Голы: Бикфалви, 6 (1:0). Классон, 48 (1:1). Мамаев, 89 (1:2)«Урал»: Годзюр, Кулаков, Брызгалов, Балажиц, Меркулов, Димитров, Емельянов, Бавин (Бумаль, 60), Бикфалви (Егорычев, 75), Эль-Кабир, Ильин (Юсупов, 90)«Краснодар»: Крицюк, Марков, Мартынович, Спаич, Рамирес, Стоцкий (Мамаев, 67), Газинский, Каборе, Перейра (Вандерсон Масиэл, 73), Классон (Куэва, 80), СмоловПредупреждения: Каборе, 26. Емельянов, 37. Спаич, 53. Димитров, 81. Рамирес, 86