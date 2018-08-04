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    «Урал» — «Краснодар»: онлайн-трансляция начнется в 14:00

    Урал — Краснодар: смотреть онлайн, прямая трансляция (04.08.2018)

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    В 14:00 в РФПЛ начнётся матч «Урал» — «Краснодар».

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    Последний матч между собой: «Урал» — «Краснодар» 0:1 (полная статистика встреч).

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    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

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