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    Состоялась жеребьевка 1/32 финала Кубка России

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    Именно с этой стадии в борьбу за трофей вступают клубы ФНЛ, передает «Спорт-Экспресс».

    В борьбу за трофей вступили клубы ФНЛ
    В борьбу за трофей вступили клубы ФНЛ
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    В соответствии с регламентом Кубка России, с 1/32 финала в турнире стартует 17 клубов ФНЛ («Зенит-2», «Краснодар-2» и «Спартак-2» не играют, поскольку клуб может быть представлен только одной командой).

    Матчи 1/32 финала намечены на 22 августа. Хозяева полей указаны первыми.

    1/32 финала

    22 августа (среда)

    Группа 1

    «Квант»/«Знамя Труда» — «Балтика»

    «Луки-Энергия»/«Звезда» СПб — «Чертаново»

    Группа 2

    «Рязань»/«Торпедо» М — «Шинник»

    «Текстильщик»/«Зоркий» — «Химки»

    Группа 3

    «Динамо» Бр/«Металлур»г Лп — «Авангард»

    «Днепр»/«Калуга» — «Тамбов»

    Группа 4

    «Волгарь»/«Машук-КМВ» — «Факел»

    «Лада»/«Сызрань-2003» — «Ротор»

    Группа 5

    «Дружба»/«Черноморец» — «Сочи»

    «Спартак» Вк/«Чайка» — «Армавир»

    Группа 6

    «Волга» Ул/«Челябинск» — «Нижний Новгород»

    «Зенит» Иж/«Нефтехимик» — «Мордовия»

    Группа 7

    «Тюмень» — «Сибирь»

    «Динамо-Барнаул» — «Томь»

    Группа 8

    «Благовещенск»/«Сахалин» — «Зенит» Ирк

    «Луч» — «СКА-Хабаровск»

    В 1/16 финала Кубка России победители упомянутых выше пар встретятся с клубами РПЛ. 0

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