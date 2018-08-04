Состоялась жеребьевка 1/32 финала Кубка России

Именно с этой стадии в борьбу за трофей вступают клубы ФНЛ, передает «Спорт-Экспресс».

В борьбу за трофей вступили клубы ФНЛ rfs.ru 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

В соответствии с регламентом Кубка России, с 1/32 финала в турнире стартует 17 клубов ФНЛ («Зенит-2», «Краснодар-2» и «Спартак-2» не играют, поскольку клуб может быть представлен только одной командой).

Матчи 1/32 финала намечены на 22 августа. Хозяева полей указаны первыми.

1/32 финала

22 августа (среда) Группа 1

«Квант»/«Знамя Труда» — «Балтика»

«Луки-Энергия»/«Звезда» СПб — «Чертаново»

Группа 2

«Рязань»/«Торпедо» М — «Шинник»

«Текстильщик»/«Зоркий» — «Химки»

Группа 3

«Динамо» Бр/«Металлур»г Лп — «Авангард»

«Днепр»/«Калуга» — «Тамбов»

Группа 4

«Волгарь»/«Машук-КМВ» — «Факел»

«Лада»/«Сызрань-2003» — «Ротор»

Группа 5

«Дружба»/«Черноморец» — «Сочи»

«Спартак» Вк/«Чайка» — «Армавир»

Группа 6

«Волга» Ул/«Челябинск» — «Нижний Новгород»

«Зенит» Иж/«Нефтехимик» — «Мордовия»

Группа 7

«Тюмень» — «Сибирь»

«Динамо-Барнаул» — «Томь»

Группа 8

«Благовещенск»/«Сахалин» — «Зенит» Ирк

«Луч» — «СКА-Хабаровск»

В 1/16 финала Кубка России победители упомянутых выше пар встретятся с клубами РПЛ. 0