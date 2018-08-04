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    «Интер» — «Лион»: онлайн-трансляция начнется в 21:05

    Интер — Лион (04.08.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Международный кубок чемпионов Международный кубок чемпионов Интер Лион Календарь Международного кубка чемпионов
    В 21:05 в матче Международного кубока чемпионов начнётся матч «Интер» — «Лион».

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    Последний матч между собой: «Интер» — «Лион» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Лион»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Интер» — «Лион». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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