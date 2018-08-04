Эрнандес: Меня прекрасно приняли в ЦСКА

Новичокнападающийподелился эмоциями от перехода в московскую команду.

«Горжусь, что такой большой клуб, как ЦСКА, обратил на меня внимание. В ходе первой тренировки с командой понял, что у нас отличный подбор игроков. Уверен, проведём хороший чемпионат. В команде есть молодые ребята, которые только начинают путь, но уже видно, что это настоящие мастера. Меня прекрасно приняли в коллективе. Можно сказать, уже зародились дружеские отношения, а это очень важно с точки зрения микроклимата.

О классе и величии ЦСКА говорит тот факт, что команда шесть лет подряд выступает в групповом этапе Лиги чемпионов. Значит, это команда топ-класса, обладающая всем необходимым, чтобы представлять страну на международной арене. Ещё в 2010 году, будучи игроком "Палермо", почувствовал на себе силу "армейцев". Уже тогда захотелось стать однажды игроком ЦСКА», — сказал Эрнандес в интервью пресс-службе ЦСКА.

Напомним, в 2010 году ЦСКА в групповом этапе Лиги Европы дважды победил «Палермо» с общим счетом 6:1 (3:1 и 3:0). 0