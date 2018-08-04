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    Глушаков не обращает внимания на болельщиков «Локомотива»

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    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал оскорбления болельщиков «Локомотива» в свой адрес во время дерби (0:0).

    Денис Глушаков
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    «На болельщиков "Локомотива" не обращаю внимания. Это не первый год уже, они все время так себя ведут. У каждого есть свое мнение, пожалуйста.

    А что я должен делать? Я их оскорбляю или что-то говорю? Я всегда нормально отношусь, посмотрите все интервью, у меня нет никаких обид на них.

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    • К кому обращаться? Я игрок "Локомотива", чего мне обращаться… Ой, я игрок "Спартака", зачем мне обращаться к болельщикам "Локомотива"?» — цитирует Глушаков Sport24.

    Глушаков перешел из «Локомотива» в «Спартак» в 2013 году. 0

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