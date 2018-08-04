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    Фоменко: В концовке «Краснодару» повезло больше

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    Главный тренер «Краснодара» Олег Фоменко заявил, что игра его команды в матче второго тура РПЛ против «Урала» (2:1) вызвала определенные вопросы.

    Олег Фоменко
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    «Так получилось, что второй матч начинаем с быстрого гола, только в наши ворота, к сожалению. Поговорили в перерыве, ребята вышли с хорошим настроем и забили быстрый ответный мяч. Затем в целом была равная игра, но в концовке нам повезло больше. Были острые моменты и у "Урала", и у нас. Мы реализовали, а "Урал" нет. Сегодня стоит порадоваться за характер, который проявили ребята, и за положительный результат. А в целом было много проблем по игре», — сказал Фоменко в эфире «Матч Премьер».

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