Каррера намерен совершенствовать игру «Спартака»

Главный тренер «Спартака»подвел итоги матча второго тура РПЛ против «Локомотива» (0:0).

«Когда не получается победить, то ничья лучше поражения. Я доволен тем, как действовала сегодня команда. Разве что в самой концовке мы немного растерялись и позволили "Локомотиву" проводить контратаки. Но в целом мы контролировали игру, создавали моменты.

У нас сейчас достаточно игроков. Мне не нужно 35 футболистов в основной обойме. Мне нужны только полезные. Если у кого-то появятся предложения со стороны, тогда посмотрим.

Но на данный момент я работаю с теми футболистами, которые есть в "Спартаке", и мы делаем все, чтобы совершенствовать свою игру. Сегодня мы играли против чемпиона России, и он, кроме удара головой на последних минутах, по большому счету не создал моментов у наших ворот.

Не хочу оценивать игру Ташаева, потому что вы подобным образом изначально критикуете игроков. Журналисты оценивают футболистов только поверхностными категориями: забили они или нет, отдали ли голевую передачу. Но оценка тренера выходит за эти границы. Поэтому могу сказать, что доволен Ташаевым и всеми остальными. Промесу сложно, но он провел хороший матч. У него был момент, он много трудился», — приводит слова Карреры официальный сайт «Спартака». 0