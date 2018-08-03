«Зенит» назвал заявку на квалификацию Лиги Европы
ФК «Зенит»
В список «А» вошли 23 игрока:
Вратари: Андрей Лунёв, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.
Защитники: Александр Анюков, Евгений Чернов, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Эльмир Набиуллин, Луиш Нету, Игорь Смольников.
Полузащитники: Эрнани, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Роберт Мак, Кристиан Нобоа, Магомед Оздоев, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Олег Шатов.
Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Антон Заболотный.
Напомним, соперником питерской команды в 3-м квалификационном раунде станет минское «Динамо». Первый матч пройдет 9 августа на выезде, ответный — 16 августа в Санкт-Петербурге. 0