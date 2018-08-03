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    «Рединг» — «Дерби Каунти»: онлайн-трансляция начнется в 22:00

    Рединг — Дерби Каунти (03.08.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол Англии
    В 22:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Рединг» — «Дерби Каунти».

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    Последний матч между собой: «Рединг» — «Дерби Каунти» 3:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Дерби Каунти»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Рединг» — «Дерби Каунти». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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