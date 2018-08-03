Экс-футболист «Локомотива» продолжит карьеру в Румынии

Полузащитникподписал контракт с румынским клубом, информирует официальный сайт клуба из города Констанца.

Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано на два года с возможностью его продления еще на один сезон. В «Вииторуле» Натхо будет играть под 25-м номером.

Напомним, что Натхо выступал за молодежку «Барселоны», после чего в 2015 году перешел в ЦСКА. После «армейской» молодежки он стал игроком «Краснодара», а в феврале 2017 года подписал контракт с «Локомотивом».

В прошлом сезоне «Вииторул», который тренирует легендарный Георге Хаджи, занял четвертое место в чемпионате Румынии. 0