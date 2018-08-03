СМИ: Модрич хочет покинуть «Реал» ради итальянского клуба

Полузащитникхочет перейти в итальянский

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Как утверждает La Gazzetta dello Sport, хорватский хавбек через своего агента сообщил «Интеру», что готов к трансферу.

Однако «Реал» не хочет отпускать одного из своих лидеров. Мадридский клуб занял жесткую позицию в данном вопросе. Стоит отметить, что контракт Модрича со «сливочными» рассчитан до 2020 года.

Кроме того, проблемой для «Интера» может стать зарплата Модрича — в «Реале» он получает 10 миллионов евро в год.

Напомним, по итогам ЧМ-2018 Модрич был признан лучшим игроком турнира. 0