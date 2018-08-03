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    «Динамо» — «Рубин»: онлайн-трансляция начнется в 19:30

    Динамо — Рубин: смотреть онлайн, прямая трансляция (03.08.2018)

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    В 19:30 в чемпионате России по футболу начнётся матч «Динамо» — «Рубин».

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    Последний матч между собой: «Динамо» — «Рубин» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Динамо»).

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