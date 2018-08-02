Мина отказался от перехода в «Зенит»

Йерри Мина
goal.com
По информации издания, главным претендентом на колумбийца является «Манчестер Юнайтед», с которым в ближайшее время состоится решающий раунд переговоров.
Мина практически согласовал детали контракта с «красными дьяволами», но клубы о его трансфере пока не договорились.
Отмечается, что «сине-гранатовые» планируют заработать на защитнике около 40 миллионов евро.
На игрока также претендовали «Эвертон», «Лион», «Зенит» и «Фенербахче». От двух последних вариантов защитник отказался практически сразу. 0