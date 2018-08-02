Мина отказался от перехода в «Зенит»

Защитник «Барселоны»по-прежнему намерен покинуть каталонский клуб, сообщает Mundo Deportivo.

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По информации издания, главным претендентом на колумбийца является «Манчестер Юнайтед», с которым в ближайшее время состоится решающий раунд переговоров.

Мина практически согласовал детали контракта с «красными дьяволами», но клубы о его трансфере пока не договорились.

Отмечается, что «сине-гранатовые» планируют заработать на защитнике около 40 миллионов евро.

На игрока также претендовали «Эвертон», «Лион», «Зенит» и «Фенербахче». От двух последних вариантов защитник отказался практически сразу. 0