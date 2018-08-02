«Милан» и «Ювентус» оформили сделку по Бонуччи, Кальдаре и Игуаину

«Милан» на своем официальном сайте подтвердил информацию об обмене с «Ювентусом», который включает в себя трех футболистов.

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По условиям сделки, защитник Леонардо Бонуччи вернулся в «старую синьору», а «россонери» получили взамен защитника Маттиа Кальдару.

Трансферы игроков обошлись каждому из этих клубов ровно в 35 миллионов евро. Контракты футболистов с новыми клубами рассчитаны до лета 2023 года.

Также «Милан» арендовал у «Ювентуса» за 18 миллионов евро нападающего Гонсало Игуаина. По завершении срока действия аренды у «россонери» будет возможность выкупить аргентинца за 36 миллионов.

Летом 2016 года «Ювентус» заплатил «Наполи» за Игуаина 105 миллионов евро. За два года аргентинец провел в составе туринцев 105 матчей и забил 55 голов. 0