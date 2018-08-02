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    У Билялетдинова есть вариант возвращения в Россию

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    Российский полузащитник Динияр Билялетдинов, выступающий за литовский «Тракай», заявил, что у него есть вариант продолжения карьеры на родине.

    Динияр Билялетдинов
    Динияр Билялетдинов
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    Билялетдинов перешел в «Тракай» в сентябре 2017 года. Его контракт с литовским клубом истекает в этом году.

    «Все решится в последние дни. Не скрою, есть вариант возвращения в Россию, будем разговаривать. Посмотрим, как с "Партизаном" — результат, не результат.

    Встреча с президентом "Тракая" на днях будет, и мы все обсудим», — сказал Билялетдинов, чьи слова приводит официальный сайт УЕФА.

    Ранее 33-летний Билялетдинов выступал за московские «Локомотив», «Спартак», «Торпедо», махачкалинский «Анжи», казанский «Рубин» и английский «Эвертон». 0

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