У Билялетдинова есть вариант возвращения в Россию

Российский полузащитник, выступающий за литовский «Тракай», заявил, что у него есть вариант продолжения карьеры на родине.

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Билялетдинов перешел в «Тракай» в сентябре 2017 года. Его контракт с литовским клубом истекает в этом году.

«Все решится в последние дни. Не скрою, есть вариант возвращения в Россию, будем разговаривать. Посмотрим, как с "Партизаном" — результат, не результат.

Встреча с президентом "Тракая" на днях будет, и мы все обсудим», — сказал Билялетдинов, чьи слова приводит официальный сайт УЕФА.

Ранее 33-летний Билялетдинов выступал за московские «Локомотив», «Спартак», «Торпедо», махачкалинский «Анжи», казанский «Рубин» и английский «Эвертон». 0