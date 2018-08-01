Зидан может возглавить «Манчестер Юнайтед»

хочет пригласить экс-наставникана пост главного тренера в случае ухода, утверждает The Sun.

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Отмечается, что боссы «МЮ» озабочены трансферной кампанией, которую проводит португалец. По их мнению, приобретения, совершенные в межсезонье, вряд ли помогут выиграть чемпионат Англии в сезоне-2018/19.

Действующий контракт Моуринью заканчивается летом 2019 года. 54-летний наставник возглавил «красных дьяволов» летом 2016 года. За это время португальский специалист выиграл Лигу Европы, Суперкубок Англии и Кубок лиги.

Напомним, что Зидан, возглавляя «Реал», три сезона подряд добивался победы в Лиге чемпионов и один раз становилась чемпионом Испании. 0