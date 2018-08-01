Крыховяк готовится к матчу со «Спартаком», Хеведес пока не приехал

Главный тренер «Локомотива»рассказал о подготовке к матчу со «Спартаком», который состоится 4 августа.

«Для нас встреча со "Спартаком" будет сложной. Большая группа игроков хоть и имела короткий отпуск, к команде присоединилась за неделю до старта чемпионата России. Очень сложный календарь получился после Суперкубка.

120 минут играть, а потом через два дня нужно лететь в Уфу на синтетику. Об этой теме говорится давно, почему это происходит, непонятно. Немножко разное функциональное состояние игроков, потому что они провели разное количество тренировок.

Сейчас к нам присоединился Крыховяк. Он работал по индивидуальной программе, сегодня готовится со всеми вместе к матчу. Слава богу, травмированных нет, все готовы играть.

Что касается Хеведеса, то когда приедет, тогда и будем думать, как ему готовиться к матчам. Не знаю, когда он приедет», — цитирует Семина «Чемпионат». 0