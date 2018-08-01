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    «Карабах» и «Астана» продолжают борьбу в Лиге чемпионов

    Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов
    «Карабах» одержал победу над «Кукеси» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    Футболисты «Карабаха»
    Футболисты «Карабаха»
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    Встреча, которая прошла в Баку, завершилась со счетом 3:0.

    Дубль оформил Даниэль Кинтана (24 и 57 минуты), реализовавший два пенальти. Еще один точный удар нанес Дзон Деларж (89).

    С 52-й минуты албанская команда играла в меньшинстве из-за удаления Альби Алы.

    В первой игре команды голов не забили, поэтому по сумме двух встреч дальше идет «Карабах».

    Также путевку в третий квалификационный раунд заработала «Астана», в гостях сыгравшая вничью с «Мидтьюлланном» — 0:0. В первой игре казахстанская команда победила 2:1. 0

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