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    СМИ: «Барселона» начала переговоры с Погба

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба попал в сферу интересов «Барселоны», о чем сообщает Tuttosport.

    Поль Погба
    Поль Погба
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    По данным источника, несколько дней назад технический директор каталонцев и экс-игрок сборной Франции Эрик Абидаль провел встречу с соотечественником в Лос-Анджелесе и провел предварительные переговоры.

    Стоит отметить, что сам Погба при этом готов покинуть манчестерский клуб, но его контракт с «Юнайтед» действителен до лета 2021 года.

    В прошлом сезоне Погба провел за «Манчестер Юнайтед» 37 матчей, забив 6 мячей и сделав 11 голевых передач. Вместе со сборной Франции он выиграл чемпионат мира, забив один из голов в финале в ворота Хорватии (4:2). 0

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