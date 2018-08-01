СМИ: «Барселона» начала переговоры с Погба

Полузащитники сборной Франциипопал в сферу интересов, о чем сообщает Tuttosport.

По данным источника, несколько дней назад технический директор каталонцев и экс-игрок сборной Франции Эрик Абидаль провел встречу с соотечественником в Лос-Анджелесе и провел предварительные переговоры.

Стоит отметить, что сам Погба при этом готов покинуть манчестерский клуб, но его контракт с «Юнайтед» действителен до лета 2021 года.

В прошлом сезоне Погба провел за «Манчестер Юнайтед» 37 матчей, забив 6 мячей и сделав 11 голевых передач. Вместе со сборной Франции он выиграл чемпионат мира, забив один из голов в финале в ворота Хорватии (4:2). 0