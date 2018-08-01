В.Березуцкий: Мы с братом калечили свое здоровье

Бывший защитникпризнался, что в последние годы он вместе с братом, Алексеем, наносил ущерб собственному здоровью, продолжая играть в футбол.

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«Есть определенные показатели крови, которые у нас с братом очень сильно завышены на протяжении трех лет. С этим можно играть, но такое бьёт по организму. АЛТ и АСТ — печеночные показатели. Есть ещё креатинкиназа, которая показывают, насколько наши мышцы способны выдерживать нагрузку. Если в нормальном состоянии у футболиста она в районе 250-400 после игры, то у меня подскакивает до 1500. В итоге, я только и занимаюсь тем, что сгоняю ее до следующей игры. Это удары по печени, организм не восстанавливается. Словно зубная боль на протяжение трех лет — болит, болит и болит. Каждый раз выдерживать нагрузки все тяжелее.

Нагрузку перенесу, но потом три дня как старенькая бабушка не могу встать, разогнуться. Все эти передвижения действительно похожи на те, что бывают у старого человека: начинают болеть мышцы, суставы, шея, периодически тяжело заснуть. Всё это наслаивается, и в какой-то момент ты не выдерживаешь.

Началось где-то три-четыре года назад, когда начали сдавать раз в две недели кровь на анализы. С этим пробовали бороться, но никак не получилось.

Профессиональный спорт сам по себе опасен. Если футболист долго играет, то становится инвалидом. Мы калечили своё здоровье. Всей этой работой мы издевались над своим организмом, что могло привести к серьёзным нарушениям. Но дело не только в этом. Главное — было понимание, что уже полноценно не получается помочь ни ЦСКА, ни сборной», — цитирует Березуцкого «Чемпионат». 0