ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» привез на МКЧ целый ряд перспективных игроковПтенцы «Реала». Кого растят в Мадриде
  • 17:24
    • СМИ: «Барселона» начала переговоры с Погба
  • 15:37
    • ЦСКА подпишет ветерана НХЛ
  • 11:27
    • Экс-голкипер «Рубина» перейдет в «Крылья Советов»
  • 08:40
    • «Интер» интересуется лучшим игроком ЧМ-2018
  • 08:22
    • «Рома» забила четыре мяча «Барселоне» в матче МКЧ
    Все новости спорта

    В.Березуцкий: Мы с братом калечили свое здоровье

    РПЛ Футбол России ЦСКА Календарь РФПЛ
    Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий признался, что в последние годы он вместе с братом, Алексеем, наносил ущерб собственному здоровью, продолжая играть в футбол.

    Василий Березуцкий
    Василий Березуцкий
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Есть определенные показатели крови, которые у нас с братом очень сильно завышены на протяжении трех лет. С этим можно играть, но такое бьёт по организму. АЛТ и АСТ — печеночные показатели. Есть ещё креатинкиназа, которая показывают, насколько наши мышцы способны выдерживать нагрузку. Если в нормальном состоянии у футболиста она в районе 250-400 после игры, то у меня подскакивает до 1500. В итоге, я только и занимаюсь тем, что сгоняю ее до следующей игры. Это удары по печени, организм не восстанавливается. Словно зубная боль на протяжение трех лет — болит, болит и болит. Каждый раз выдерживать нагрузки все тяжелее.

    Нагрузку перенесу, но потом три дня как старенькая бабушка не могу встать, разогнуться. Все эти передвижения действительно похожи на те, что бывают у старого человека: начинают болеть мышцы, суставы, шея, периодически тяжело заснуть. Всё это наслаивается, и в какой-то момент ты не выдерживаешь.

    Началось где-то три-четыре года назад, когда начали сдавать раз в две недели кровь на анализы. С этим пробовали бороться, но никак не получилось.

    Профессиональный спорт сам по себе опасен. Если футболист долго играет, то становится инвалидом. Мы калечили своё здоровье. Всей этой работой мы издевались над своим организмом, что могло привести к серьёзным нарушениям. Но дело не только в этом. Главное — было понимание, что уже полноценно не получается помочь ни ЦСКА, ни сборной», — цитирует Березуцкого «Чемпионат». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Аншлаг и скучные нули в Самаре
  • Вчера в 22:57
    •
  • Прогноз
  • «Арсенал» — «Челси»
  • 1.53
  • Сегодня в 22:05
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Казахи выстоят в Дании
  • «Мидтьюлланн» — «Астана». Прогноз и ставки
  • 1,80
    •
  • «Базель» и ПАОК порадуют зрителей голами
  • «Базель» — ПАОК. Прогноз и ставки
  • 1,71
    •
  • ПАОК выстоит на швейцарской земле и выйдет на «Спартак»
  • «Базель» — ПАОК. Прогноз и ставки
  • 1,62
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Унаи Эмери Футбол Медовый месяц. Эмери ведет «Арсенал» в правильном направленииПод руководством испанского тренера «канониры» с оптимизмом подходят к новому сезону Вчера в 14:510
  • 17:56
    • УЕФА увеличил дисквалификацию Насри до 18 месяцев
  • 17:45
    • В.Березуцкий: Мы с братом калечили свое здоровье
  • 17:10
    • Россиянин Крылов выступит на турнире UFC
    Юрген Клопп Футбол Игры разума. Клопп столкнулся с большими ожиданиями«Ливерпулю» в новом сезоне предстоит справиться с серьезным давлением 30/07/2018 в 23:430
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Команды с постсоветского пространства пройдут дальше в ЛЧ
  • 3,39
    •
  • 16:55
    • «Бавария» не планирует покупать Павара
  • 16:31
    • Ахметов: Гончаренко сказал, что даст шанс в ЦСКА
  • 16:14
    • Лассана Диарра завершил международную карьеру
    «Спартак» — «Оренбург» Футбол РПЛ. «Спартак» одолел «Оренбург», «Енисей» уступил «Зениту», ЦСКА потерял очки в СамареПодробности матчей 1-го тура российской Премьер-лиги 30/07/2018 в 20:020
  • 15:55
    • «Манчестер Юнайтед» оштрафовал Марсьяля на 224 тысячи евро
  • 15:13
    • Посещаемость будет влиять на призовые клубов РПЛ
  • 09:40
    • Серена Уильямс разгромно проиграла на старте турнира в Сан-Хосе
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие