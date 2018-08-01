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    Ахметов: Гончаренко сказал, что даст шанс в ЦСКА

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    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов поделился эмоциями после трансфера из «Рубина».

    Ильзат Ахметов
    Ильзат Ахметов
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    «Переход в ЦСКА — приятный вызов. Я рад попасть в такой великий клуб и буду делать все, чтобы достичь успеха. Сильные стороны? Пусть судит тренерский штаб и болельщики. Команда приняла хорошо, с адаптацией проблем не возникнет.

    Виктор Гончаренко пожелал удачи, сказал, что даст шанс, если буду хорошо работать. Приятно, что в ЦСКА много молодых игроков, которым доверяют», — цитирует Ахметова «Спорт-Экспресс».

    В прошлом сезоне 20-летний игрок провел за казанцев всего три игры. 0

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