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    «Зенит» объявил о назначении Рибалты

    Зенит РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Испанский специалист Хавьер Рибалта утвержден в должности спортивного директора «Зенита».

    Хавьер Рибалта
    Хавьер Рибалта
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    Об этом сообщает официальный сайт питерского клуба.

    Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона 2020-2021.

    «У спортивного директора много обязанностей — это и поиск новых футболистов, и работа академии, и подготовка наших резервов. Мы будем продолжать искать футболистов, которые могут усилить состав "Зенита", но особенное внимание хочу уделить клубной Академии. Я очень счастлив, что стал частью такого клуба. Вижу победные фотографии, которые украшают офис "Зенита", и хочу, чтобы мы вместе смогли вновь ощутить эти победные эмоции», — отметил Рибалта.

    До перехода в «Зенит» Рибалта работал главным скаутом «Манчестер Юнайтед». Ранее специалист трудился в Италии — в «Торино», «Милане», «Новаре» и «Ювентусе». 0

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