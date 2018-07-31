«Зенит» объявил о назначении Рибалты

Испанский специалистутвержден в должности спортивного директора

Об этом сообщает официальный сайт питерского клуба.

Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона 2020-2021.

«У спортивного директора много обязанностей — это и поиск новых футболистов, и работа академии, и подготовка наших резервов. Мы будем продолжать искать футболистов, которые могут усилить состав "Зенита", но особенное внимание хочу уделить клубной Академии. Я очень счастлив, что стал частью такого клуба. Вижу победные фотографии, которые украшают офис "Зенита", и хочу, чтобы мы вместе смогли вновь ощутить эти победные эмоции», — отметил Рибалта.

До перехода в «Зенит» Рибалта работал главным скаутом «Манчестер Юнайтед». Ранее специалист трудился в Италии — в «Торино», «Милане», «Новаре» и «Ювентусе». 0