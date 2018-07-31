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    Рибалта: «Зенит» — очень большой клуб

    РПЛ Футбол России Зенит Календарь РФПЛ
    Испанец Хавьер Рибалта, новый спортивный директор «Зенита», прокомментировал свое решение переехать в Россию.

    Хавьер Рибалта
    Хавьер Рибалта
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    «Спасибо большое за прием. Действительно я уже много лет работаю в футболе. Долгое время был в "Ювентусе", работал в других итальянских клубах: в "Новаре", в "Торино", а последний год провел в "Манчестер Юнайтед" — после долгих лет в "Ювентусе" решил перейти туда, и это был новый вызов. Конечно, когда поступило это предложение, долго не сомневался, потому что "Зенит" — это действительно очень большое имя, очень большой клуб.

    Я не люблю, когда рассуждают в таком духе, потому что это все не было бы возможно, если бы у меня не было команды, которая работала со мной, не было спортивного директора и клубов, которые финансировали эти сделки. Но, тем не менее, было много запоминающихся имен. Если мы говорим о "Ювентусе", то это Мората, Хедира, Алекс Сандро, многие другие игроки. Но, повторюсь, говорить так не совсем верно, потому что в подобные процессы вовлечено очень много людей, не только я один.

    У спортивного директора много обязанностей: это и работа академии, и укрепление основного состава, даже несмотря на то, что у нас уже есть очень сильная команда. Понятно, что я прихожу из мира скаутинга и буду фокусироваться на этом, но и академии мне тоже хотелось бы уделить особенное внимание», — цитирует Рибалту «Спорт-Экспресс». 0

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