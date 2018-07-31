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    «Крылья Советов» — ЦСКА: стали известны стартовые составы команд

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    «Крылья Советов» и ЦСКА объявили составы на матч первого тура Российской Премьер-лиги.

    Родриго Бекао
    Родриго Бекао
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    «Крылья Советов»: Конюхов, Полуяхтов, Башкиров, Надсон, Чочиев, Зотов, Мияйлович, Ткачук, Чичерин, Бурлак, Канунников.

    Запасные: Опарин, Лория, Соболев, Корниленко, Алиев, Тихонов, Кленкин, Ланин, Яковлев.

    ЦСКА: Акинфееев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Щенников, Набабкин, Бистрович, Хосонов, Ефремов, Чалов

    Запасные: Помазун, Кырнац, Бийол, Ахметов, Пухов, Тикнизян, Жамалетдинов, Жиронкин

    Встреча пройдет на «Самара Арене» в Самаре и начнется в 19.00. Главный арбитр матча — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

    Прогноз экспертов LiveSport.ru на матч «Крылья Советов» — здесь. За ходом встречи можно следить тут.
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