ЦСКА потерял очки в Самаре

стартовал в новом сезоне РФПЛ выездным матчем против

ЦСКА не удалось взломать защиту соперника twitter.com/pfc_cska 50 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Встреча завершилась вничью — 0:0.

Армейцы с первых минут завладели мячом, но воплотить преимущество в острые моменты чаще всего не удавалось — самарцы уверенно действовали в защите. Дважды до перерыва Акинфеев спасал гостей после контратак соперника.

Чем ближе был финальный свисток, тем глубже «Крылья» отходили к своим воротам. В последние минуты команды мало рисковали, поэтому на поле было мало борьбы с минимумом моментов. В одном из эпизодов после розыгрыша углового Фернандес скинул мяч на Чалова, а тот пробил головой в нижний угол, но Конюхов выручил свою команду.