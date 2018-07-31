ЦСКА потерял очки в Самаре

ЦСКА не удалось взломать защиту соперника
twitter.com/pfc_cska
Встреча завершилась вничью — 0:0.
Армейцы с первых минут завладели мячом, но воплотить преимущество в острые моменты чаще всего не удавалось — самарцы уверенно действовали в защите. Дважды до перерыва Акинфеев спасал гостей после контратак соперника.
Чем ближе был финальный свисток, тем глубже «Крылья» отходили к своим воротам. В последние минуты команды мало рисковали, поэтому на поле было мало борьбы с минимумом моментов. В одном из эпизодов после розыгрыша углового Фернандес скинул мяч на Чалова, а тот пробил головой в нижний угол, но Конюхов выручил свою команду.
РФПЛ. 1-й тур
«Крылья Советов» — ЦСКА — 0:0 (0:0)
«Крылья Советов»: Конюхов, Бурлак, Надсон (Ланин, 87), Зотов, Чичерин, Мияйлович, Ткачук, Чочиев (Яковлев, 76), Башкиров, Канунников (Соболев, 46), ПолуяхтовЦСКА: Акинфеев, Родриго Бекао, Магнуссон, Чернов, Набабкин, Ефремов (Жамалетдинов, 76), Хосонов (Бийол, 51), Фернандес, Бистрович, Щенников, Чалов (Ахметов, 90)Предупреждения: Зотов, 23, Чичерин, 76, Чернов, 84