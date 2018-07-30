ЦСКА интересен полузащитник «Ахмата»

рассматривает возможность приобретения полузащитника сообщает «Чемпионат».

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Армейцы предпримут попытку заполучить 25-летнего футболиста до закрытия летнего трансферного окна.

ЦСКА вынужден искать нового хавбека в связи с уходом из клуба нескольких футболистов. Недавно «красно-синие» расстались с Александром Головиным, Бибрасом Натхо, Понтусом Вернблумом и Георги Милановым. Клуб подписал контракты с молодыми хавбеками Якой Бийолом и Ильзатом Ахметовым, но продолжает искать возможность укрепления центра полузащиты.

На Швеца ранее претендовали «Спартак» и «Зенит», но их отпугнула высокая трансферная стоимость игрока. По информации СМИ, речь шла о 7-8 млн евро. Армейцы могут предложить за полузащитника около € 4-5 млн. 0