ЦСКА интересен полузащитник «Ахмата»

Антон Швец
ФК «Ахмат»
Армейцы предпримут попытку заполучить 25-летнего футболиста до закрытия летнего трансферного окна.
ЦСКА вынужден искать нового хавбека в связи с уходом из клуба нескольких футболистов. Недавно «красно-синие» расстались с Александром Головиным, Бибрасом Натхо, Понтусом Вернблумом и Георги Милановым. Клуб подписал контракты с молодыми хавбеками Якой Бийолом и Ильзатом Ахметовым, но продолжает искать возможность укрепления центра полузащиты.
На Швеца ранее претендовали «Спартак» и «Зенит», но их отпугнула высокая трансферная стоимость игрока. По информации СМИ, речь шла о 7-8 млн евро. Армейцы могут предложить за полузащитника около € 4-5 млн. 0