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    ЦСКА интересен полузащитник «Ахмата»

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    ЦСКА рассматривает возможность приобретения полузащитника «Ахмата» Антона Швеца, сообщает «Чемпионат».

    Антон Швец
    Антон Швец
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    Армейцы предпримут попытку заполучить 25-летнего футболиста до закрытия летнего трансферного окна.

    ЦСКА вынужден искать нового хавбека в связи с уходом из клуба нескольких футболистов. Недавно «красно-синие» расстались с Александром Головиным, Бибрасом Натхо, Понтусом Вернблумом и Георги Милановым. Клуб подписал контракты с молодыми хавбеками Якой Бийолом и Ильзатом Ахметовым, но продолжает искать возможность укрепления центра полузащиты.

    На Швеца ранее претендовали «Спартак» и «Зенит», но их отпугнула высокая трансферная стоимость игрока. По информации СМИ, речь шла о 7-8 млн евро. Армейцы могут предложить за полузащитника около € 4-5 млн. 0

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