В «Баварии» исключили продажу Левандовски

Главный тренер «Баварии»исключил уход из команды нападающего

Роберт Левандовски kicker.de 50 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Ранее сообщалось, что поляк намерен сменить клуб.

«Очевидно, что Левандовски останется в "Баварии". У клуба нет намерения продавать его. Это форвард топ-класса. Не сомневаюсь, что и в предстоящем сезоне его результативность будет на высочайшем уровне.

Да, Роберт заигрывает с идеей ухода. Но то, что хочет он, — это одно, а то, что хотим мы, — это другое. Он связан контрактом, не знаю, на какой срок.

У Роберта действующий контракт, он никуда не уходит», — приводит слова тренера Sky Germany.

В минувшем сезоне 29-летний Левандовски забил 29 голов в 30 матчах Бундеслиги. 0