Канчельскис: За время ЧМ у нас закрылось 11 клубов, и никто об этом не говорит!

Бывший полузащитник сборнойразочарован закрытием большого числа отечественных клубов во время ЧМ-2018.

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«Хотелось бы, чтобы прошедший чемпионат мира дал толчок развитию футбола в стране. Чтобы на построенных стадионах играли в футбол, а не устраивали рынки. Стадионы с прекрасными натуральными полями должны приносить пользу детям и клубам. Нужно, чтобы футбол стал спортом номер один в России. Но вместо этого вижу, что за время чемпионата мира закрылось 11 российских клубов! И никто об этом не говорит! Где в такой ситуации хорошее развитие? Надо обращать на это внимание, бить в колокол.

Спасибо, что прошёл чемпионат мира, но должны найтись понимающие руководители, которые смогут сохранить его эффект и приумножить. А если, например, на том же саранском стадионе будет рынок, то получится полнейшее безобразие», — приводит слова Канчельскиса «Столица С».

Напомним, в числе расформированных команд оказались, в частности, «Амкар» и «Тосно». 0