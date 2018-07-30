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    Канчельскис: За время ЧМ у нас закрылось 11 клубов, и никто об этом не говорит!

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    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис разочарован закрытием большого числа отечественных клубов во время ЧМ-2018.

    Андрей Канчельскис
    Андрей Канчельскис
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    «Хотелось бы, чтобы прошедший чемпионат мира дал толчок развитию футбола в стране. Чтобы на построенных стадионах играли в футбол, а не устраивали рынки. Стадионы с прекрасными натуральными полями должны приносить пользу детям и клубам. Нужно, чтобы футбол стал спортом номер один в России. Но вместо этого вижу, что за время чемпионата мира закрылось 11 российских клубов! И никто об этом не говорит! Где в такой ситуации хорошее развитие? Надо обращать на это внимание, бить в колокол.

    Спасибо, что прошёл чемпионат мира, но должны найтись понимающие руководители, которые смогут сохранить его эффект и приумножить. А если, например, на том же саранском стадионе будет рынок, то получится полнейшее безобразие», — приводит слова Канчельскиса «Столица С».

    Напомним, в числе расформированных команд оказались, в частности, «Амкар» и «Тосно». 0

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