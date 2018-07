Ибрагимович сделал первый хет-трик в МЛС

на своем поле обыгралсо счетом 4:3 в матче регулярного первенства МЛС.

В составе хозяев три мяча на свой счет записал шведский форвард Златан Ибрагимович (47, 67, 71-я минуты), еще один гол забил Джовани дос Сантос.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата МЛС Ибрагимович принял участие в 17 матчах и отметился 15 голами.

