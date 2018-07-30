Эрнандес не прошел первый медосмотр в ЦСКА

Телекомментаторсообщил о том, что уругвайский форвардне может успешно пройти медосмотр в

Абель Эрнандес hulldailymail.co.uk 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Абель Эрнандес уже четыре дня находится в Москве, но никак не может пройти медосмотр. У него большие проблемы со здоровьем. У этого футболиста было много травм в прошлом, и ЦСКА не хочет рисковать, подписывая контракт с тем, у кого такая биография. Здоровый Абель Эрнандес — это суперигрок для ЦСКА», — сказал Арустамян в эфире телеканала «Матч Премьер», передает «Чемпионат».

«Источники говорят, что медобследование он не прошел на сто процентов и ему еще предстоят допобследования. Помните, как Марио Суарес проходил медобследование? ЦСКА к этому вопросу относится очень серьезно, и я не уверен, что Абель в итоге сможет успешно пройти обследование. Там и ахилл, и колено. Эрнандес — свободный агент, но "армейцы" сомневаются, потому что у него очень высокая зарплата», — добавил Арустамян.

Напомним, ранее Эрнандес выступал за английский «Халл Сити». 0