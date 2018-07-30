ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Оренбург»РПЛ. «Спартак» одолел «Оренбург», «Енисей» уступил «Зениту», «Уфа» и «Локо» сыграли вничью
  • 19:56
    • Гилерме спас для «Локомотива» ничью в Уфе
  • 21:17
    • Эрнандес не прошел первый медосмотр в ЦСКА
  • 20:42
    • Томаров: Ничья — справедливый результат
  • 20:28
    • Семин: В первом тайме мы забили чистый гол
  • 19:14
    • СМИ: «Локомотив» объявит о трансфере Хеведеса 31 июля
    Все новости спорта

    Эрнандес не прошел первый медосмотр в ЦСКА

    ЦСКА Трансферы Футбол России РПЛ Календарь РФПЛ
    Телекомментатор Нобель Арустамян сообщил о том, что уругвайский форвард Абель Эрнандес не может успешно пройти медосмотр в ЦСКА.

    Абель Эрнандес
    Абель Эрнандес
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Абель Эрнандес уже четыре дня находится в Москве, но никак не может пройти медосмотр. У него большие проблемы со здоровьем. У этого футболиста было много травм в прошлом, и ЦСКА не хочет рисковать, подписывая контракт с тем, у кого такая биография. Здоровый Абель Эрнандес — это суперигрок для ЦСКА», — сказал Арустамян в эфире телеканала «Матч Премьер», передает «Чемпионат».

    «Источники говорят, что медобследование он не прошел на сто процентов и ему еще предстоят допобследования. Помните, как Марио Суарес проходил медобследование? ЦСКА к этому вопросу относится очень серьезно, и я не уверен, что Абель в итоге сможет успешно пройти обследование. Там и ахилл, и колено. Эрнандес — свободный агент, но "армейцы" сомневаются, потому что у него очень высокая зарплата», — добавил Арустамян.

    Напомним, ранее Эрнандес выступал за английский «Халл Сити». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Тактическая победа Гончаренко. ЦСКА завоевал первый трофей сезона
  • 28/07/2018 в 13:06
    •
  • Прогноз
  • «Крылья Советов» — ЦСКА
  • 4.20
  • Завтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Станет ли удачным дебют Тихонова в Премьер-лиге?
  • «Крылья Советов» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 4.20
    •
  • Сможет ли «Реал» успешно стартовать на Международном кубке чемпионов?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1,90
    •
  • Сможет ли «Милан» одержать первую победу в США?
  • «Тоттенхэм» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1,67
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Зенит» Футбол Победа без класса. Семаку еще нужно отладить механизм «Зенита»Реакция спортивных СМИ на нервную победу питерцев в матче с «Енисеем» 00:480
  • 15:55
    • «Барселона» может продать название «Камп Ноу»
  • 20:57
    • «Фулхэм» выкупил контракт форварда сборной Сербии
  • 20:15
    • Маттеус: Сборная Германии ничего не потеряла из-за ухода Озила
    Шердан Шакири поставил эффектную точку Футбол «Ливерпуль» не пожалел «детей» Моуринью. Мерсисайдцы — в числе фаворитов сезонаСМИ — о победе команды Юргена Клоппа над «Манчестер Юнайтед» Вчера в 09:570
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Локомотив» начинает защиту титула
  • 2,70
    •
  • 19:28
    • Кавани останется в ПСЖ
  • 18:53
    • Екатеринбург подал заявку на проведение летней Универсиады-2023
  • 18:28
    • «Интер» намерен подписать еще двух игроков
    Гарет Бэйл Футбол Гарет Бэйл — лицо новой эпохи «Реала»?Именно валлиец Гает Бэйл может стат главной звездой нового мадридского «Реала» — без Зинадина Зидана и Криштиану Роналду Вчера в 14:130
  • 15:08
    • ЦСКА интересен полузащитник «Ахмата»
  • 11:47
    • Видаль вернется в «Севилью»
  • 10:33
    • Хачанов и Медведев потеряли по два места в рейтинге ATP
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие