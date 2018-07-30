«Наполи» нужен защитник ЦСКА

Марио Фернандес
РПЛ
Скаутов неаполитанского клуба привлекла игра Фернандеса на чемпионате мира в России, где 27-летний защитник сыграл пять матчей и забил один мяч.
Ранее к Фернандесу проявляли интерес «Интер» и «Валенсия».
Контракт Фернандеса с ЦСКА рассчитан до конца июня 2022 года. По данным transfermarkt.com, стоимость 27-летнего защитника составляет 20 миллионов евро.
Фернандес перешел в ЦСКА в 2012 году из бразильского «Гремио». В общей сложности он провел в составе «армейцев» 202 игры и забил два мяча, став трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. 0