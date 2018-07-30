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    «Наполи» нужен защитник ЦСКА

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    «Наполи» начал переговоры с московским ЦСКА по поводу трансфера защитника Марио Фернандеса, сообщает Tuttomercatoweb.

    Марио Фернандес
    Марио Фернандес
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    Скаутов неаполитанского клуба привлекла игра Фернандеса на чемпионате мира в России, где 27-летний защитник сыграл пять матчей и забил один мяч.

    Ранее к Фернандесу проявляли интерес «Интер» и «Валенсия».

    Контракт Фернандеса с ЦСКА рассчитан до конца июня 2022 года. По данным transfermarkt.com, стоимость 27-летнего защитника составляет 20 миллионов евро.

    Фернандес перешел в ЦСКА в 2012 году из бразильского «Гремио». В общей сложности он провел в составе «армейцев» 202 игры и забил два мяча, став трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. 0

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