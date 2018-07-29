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    «Краснодар» уступил «Рубину» в Казани

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    Казанский «Рубин» одержал домашнюю победу над «Краснодаром» (2:1) в матче 1-го тура чемпионата России сезона 2018/19.

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    Счет в матче уже на 9-й минуте открыли хозяева. Прошла подача в штрафную гостей, Полоз навязал борьбу и мяч после рикошета отскочил на ногу Сердару Азмуну, который в касание пробил точно в угол.

    На 31-й минуте кубанцы сравняли счет. Стоцкий навесил с левого края, Байрамян неудачно выбил мяч на Федора Смолова, который на паузе убрал защитника и на исполнение пробил в угол ворот.

    Победный мяч был забит на 38-й минуте и помогла казанцам грубейшая ошибка гостей в центре поля. Смолов сделал передачу назад, Азмун перехватил мяч, убежал один на один, обыграл Крицюка и поразил пустые ворота.

    В следующем матче «Рубин» на выезде сыграет с московским «Динамо» (3 августа), «Краснодар» в гостях встретится с «Уфой» (13 августа).

    РПЛ. 1-й тур
    «Рубин» — «Краснодар» — 2:1
    Голы: Азмун, 9 (1:0). Смолов, 31 (1:1). Азмун, 38 (2:1)«Рубин»: Джанаев, Байрамян, Сесар Навас, Чико, Уремович, Цаллагов, Камболов (Сорокин, 89), Могилевец, И.Коновалов, Полоз, Азмун (Бухаров, 72)«Краснодар»: Крицюк, Стоцкий, Мартынович, Спаич, Рамирес, Газинский (Игнатьев, 76), Каборе, Перейра (Куэва, 64), Мамаев, Смолов, Вандерсон Масиэл (Классон, 64)Предупреждения: Могилевец, 39. Спаич, 43
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