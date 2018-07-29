«Краснодар» уступил «Рубину» в Казани

Казанскийодержал домашнюю победу над(2:1) в матче 1-го тура чемпионата России сезона 2018/19.

Счет в матче уже на 9-й минуте открыли хозяева. Прошла подача в штрафную гостей, Полоз навязал борьбу и мяч после рикошета отскочил на ногу Сердару Азмуну, который в касание пробил точно в угол.

На 31-й минуте кубанцы сравняли счет. Стоцкий навесил с левого края, Байрамян неудачно выбил мяч на Федора Смолова, который на паузе убрал защитника и на исполнение пробил в угол ворот.

Победный мяч был забит на 38-й минуте и помогла казанцам грубейшая ошибка гостей в центре поля. Смолов сделал передачу назад, Азмун перехватил мяч, убежал один на один, обыграл Крицюка и поразил пустые ворота.

В следующем матче «Рубин» на выезде сыграет с московским «Динамо» (3 августа), «Краснодар» в гостях встретится с «Уфой» (13 августа).