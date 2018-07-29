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    «Рубин» — «Краснодар»: онлайн-трансляция начнется в 19:00

    Рубин — Краснодар (29.07.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    В 19:00 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Рубин» — «Краснодар».

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    Последний матч между собой: «Краснодар» — «Рубин» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Краснодар»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Рубин» — «Краснодар». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей! 0

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