Ледяхов: Повлияло удаление, ведь мы играли 15 минут первым номером

Главный тренер «Ахмата»поделился мнением о поражении от «Ростова» (0:1) в первом туре чемпионата России.

«Естественно, повлияло удаление, ведь мы играли первые 15 минут первым номером, владели инициативой и мячом. Удаление сломало игру, и потом было уже тяжело.

Беседовал с судьями после игры? Я обычно после игры подхожу к судье и благодарю его за работу.

Три очка уже не вернешь, есть претензии или нет. Повторюсь, удаление сломало наш план. Конечно, хотелось стартовать, взяв очки.

Впечатления от "Ростов Арены"? Великолепно. Стадионы, которые в России построили, это что-то. Публика тут доброжелательная и умеет болеть. Я это знаю, так как немало лет провел в Ростове. Было приятно играть», — передает слова специалиста пресс-служба «Ахмата». 0