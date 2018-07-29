Карпин: Задачи с нашей обоймой можно решать

Главный тренер «Ростова»подвел итоги матча против «Ахмата» (1:0).

«Если честно, до удаления мне наша игра нравилась больше. Да, владели мячом, забили, но тревога все равно была. Последние минуты совсем не порадовали. Но, видимо, сказалось, что это был первый матч сезона, было что терять. Боязнь приводила к тому, что теряли мяч необоснованно. Три очка есть три очка. Начали с победы — это важно. Поздравляю всех болельщиков с победой. Игроки сделали все, что могли.

Что касается замен, вместо Скопинцева вышел Мирзов, чтобы нагнетать больше в атаке. В обороне же было достаточно трех центральных защитников и Гацкана. Сигурдарсон сам попросил замену, а Калачев устал. Все-таки старенький уже.

Судейство? Мне было видно не все спорные моменты. Но думаю, что пенальти на Ионове был. Удаление тоже не вызывает споров. Возможно, были ошибки, но в целом можем быть довольны судейством.

Раз выиграли, удовлетворен [группой атаки]. Но, наверное, я лукавлю.

Приобретения в линию атаки? Вопрос не ко мне, а к руководству клуба. Те игроки, что есть, меня устраивают. Но любой тренер в мире всегда хочет футболистов лучше, если они есть на рынке. Можно ли решать задачи с нашей обоймой? Можно», — приводит слова Карпина клубная пресс-служба. 0