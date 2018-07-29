Хамес Родригес связывает свое будущее с «Баварией»

Колумбийский полузащитник, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», заявил, что готов остаться в мюнхенской «Баварии» на ближайшие годы.

Родригес был отдан в аренду немецкому клубу до завершения сезона-2018/19, перед этим колумбиец подписал новый контракт с «Реалом» до 30 июня 2021 года.

В июле сообщалось, что «бланкос» намерены досрочно вернуть 27-летнего футболиста из аренды.

«Первый год в "Баварии" сложился для меня удачно. Я хочу завоевать больше трофеев в новом сезоне, по возможности все. В прошлом сезоне нам не удалось выиграть Лигу чемпионов. Моя цель — победить в этом турнире. Я очень счастлив здесь, думаю только о "Баварии". Это великий клуб. Я могу представить, что останусь здесь на много лет. "Бавария" поверила в меня, это пошло мне на пользу», — цитирует хавбека официальный сайт Бундеслиги.

В минувшем сезоне хавбек провел за «Баварию» 39 официальных матчей в различных турнирах, забил восемь мячей и отдал 14 голевых передач. 0