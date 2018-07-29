Гулиев: Играть на «Ростов-Арене» — одно удовольствие

Полузащитник «Ростова»прокомментировал победу над с «Ахматом» (1:0) в первом туре РПЛ.

«Выйти на поле по такой игре не так сложно, волнения не было. Наша команда контролировала ход игры, а "Ахмат" сел в оборону.

Сейчас чувствую себя отлично! Недельный цикл также прошел хорошо. Момент в матче? Мне кажется, нужно было немного по-другому сделать передачу, чтобы Эльдор Шомуродов мог чисто выйти один на один. С другой стороны, я ожидал ответной передачи в одно касание. В любом случае, еще разберем этот момент и сделаем выводы.

Атмосфера на стадионе? Еще в конце прошлого сезона ощущалась поддержка болельщиков и впечатляла посещаемость. Играть в такой атмосфере — одно удовольствие!» — приводит слова Гулиева пресс-служба клуба. 0