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    Фоменко: Приехали в Казань за победой, но сказалось волнение

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    Тренер «Краснодара» Олег Фоменко поделился впечатлениями после поражения от «Рубина» в первом туре РПЛ (1:2).

    Олег Фоменко
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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев еще не получил тренерскую лицензию Pro, так что в текущем сезоне в заявке команды наставником будет значиться Олег Фоменко.

    «Плохо начали игру. Первые 25 минут только втягивались. Проиграли всю борьбу "Рубину". Потом выровняли игру, она была равная.

    Затем была ошибка, недоразумение и 1:2. Возможно, в Казани сказалось волнение. Настрой на игру был великолепный. Приехали за победой.

    Федор Смолов — лидер не только на поле, но и за полем. Когда встал вопрос, кто будет капитаном, то поговорили с ребятами и решили, что Смолов будет капитаном.

    Он психологически устойчивый человек. Повязка дает определенную степень ответственности. Надеемся, что он проявит себя, как лидер команды», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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