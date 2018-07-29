ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Оренбург»РПЛ. «Спартак» одолел «Оренбург», «Енисей» уступил «Зениту», «Уфа» сыграет с «Локо»
  • 22:05
    • Сборная Португалии — победитель молодежного ЧЕ-2018
  • 21:57
    • Британец Томас выиграл «Тур де Франс»
  • 20:56
    • «Краснодар» уступил «Рубину» в Казани
  • 20:42
    • Потапова и Звонарёва завоевали титул на Moscow River Cup
  • 18:27
    • «Динамо» в меньшинстве сыграло вничью с тульским «Арсеналом»
    Все новости спорта

    Флорес: Мы выиграли первый матч у тяжелого соперника

    Рубин Краснодар РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Испанский новичок «Рубина» Чико Флорес поделился эмоциями после первой победы в РПЛ над «Краснодаром» (2:1).

    Чико Флорес
    Чико Флорес
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Сейчас у нас прекрасные чувства. Мы счастливы. Мы выиграли первый матч у тяжелого соперника.

    Порадовали зрителей на "Казань Арене". Дело не только в трех очках, а в том, что победа всегда поднимает боевой дух.

    Тренер сказал, что доволен результатом, поблагодарил, что отдали максимум своих сил, но мы сами понимаем, что сыграли не идеально. Во втором тайме соперник стал играть лучше и нам пришлось тяжело.

    Конечно, чувствую поддержку от Наваса! Он испанец. Он капитан! Он важная фигура для всей Казани. Он сразу взял меня под опеку. Все рассказал и все показал.

    Российская лига очень тяжелая. Я не смотрю очень далеко вперед. Нам надо идти от игры к игре. Сегодня мы выиграли и это здорово.

    Дальше у нас "Динамо". Будем готовиться к этой команде. На таблицу посмотрим в конце сезона. Наше дело выдавать максимум», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Под знаком медведя: 10 ожиданий от нового сезона РПЛ
  • 26/07/2018 в 03:31
    •
  • Прогноз
  • «Уфа» — «Локомотив»
  • 2.87
  • Завтра в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжатся ли летние мучения «Пари Сен-Жермен»?
  • «Пари Сен-Жермен» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2,15
    •
  • Сумеет ли чемпион РПЛ увезти очки из Уфы?
  • «Уфа» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Майки Гарсия объединил пояса Бокс Майки Гарсия объединил пояса, Ортис вернулся после поражения от УайлдераВсе события уик-энда в профессиональном боксе 10:040
  • 16:11
    • Дзюба и Кузяев принесли «Зениту» победу над «Енисеем»
  • 15:38
    • Левандовски все-таки хочет перейти в «Реал»
  • 15:22
    • «Милан» предложит контракт Конте
    Сауэль Жиго Футбол Зажигай, Жиго. Победу «Спартаку» принесло секретное оружиеРеакция СМИ на победу красно-белых над «Оренбургом» в стартовом туре РПЛ 01:120
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Огорчит ли «Краснодар» казанскую публику?
  • 4,87
    •
  • 23:17
    • Флорес: Мы выиграли первый матч у тяжелого соперника
  • 22:57
    • Бухаров: Тренер сегодня дал мне шанс, спасибо ему за доверие
  • 22:48
    • Фоменко: Приехали в Казань за победой, но сказалось волнение
    Футболисты ЦСКА Футбол Тактическая победа Гончаренко. ЦСКА завоевал первый трофей сезона«Армейцы» в матче за Суперкубок России одолели «Локомотив» Вчера в 13:061
  • 14:29
    • Защитник «Шальке» близок к трансферу в «Локомотив»
  • 11:53
    • Руни забил дебютный гол в MLS и сломал нос
  • 22:39
    • Бердыев: Есть удовлетворение от результата и от игры
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие