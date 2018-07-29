Флорес: Мы выиграли первый матч у тяжелого соперника

Испанский новичок «Рубина»поделился эмоциями после первой победы в РПЛ над «Краснодаром» (2:1).

«Сейчас у нас прекрасные чувства. Мы счастливы. Мы выиграли первый матч у тяжелого соперника.

Порадовали зрителей на "Казань Арене". Дело не только в трех очках, а в том, что победа всегда поднимает боевой дух.

Тренер сказал, что доволен результатом, поблагодарил, что отдали максимум своих сил, но мы сами понимаем, что сыграли не идеально. Во втором тайме соперник стал играть лучше и нам пришлось тяжело.

Конечно, чувствую поддержку от Наваса! Он испанец. Он капитан! Он важная фигура для всей Казани. Он сразу взял меня под опеку. Все рассказал и все показал.

Российская лига очень тяжелая. Я не смотрю очень далеко вперед. Нам надо идти от игры к игре. Сегодня мы выиграли и это здорово.

Дальше у нас "Динамо". Будем готовиться к этой команде. На таблицу посмотрим в конце сезона. Наше дело выдавать максимум», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0